В «Тихой» открыта арт-резиденция

Нижегородская студия «Тихая» теперь открыта не только для нижегородских художников, но и для гостей из других городов. Этим летом здесь ждут Федора Телкова из Екатеринбурга, Диану Капизову из Москвы и аут-группу «Муха» из Самары.
Сейчас арт-резиденцию тестирует первая гостья — Тамара Шипицина из Волгограда. Исследование художницы связано с ее семьей, часть которой жила в старообрядческой деревне Журавижное под Семеновым.
- 13 июня художница проведет artist talk с рассказом о своих творческих практиках
- 14-15 июня пройдет интенсив по печатной графике для практикующих художников.
16+
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Фото: архив организаторов
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