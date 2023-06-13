В «Тихой» открыта арт-резиденция

Сейчас арт-резиденцию тестирует первая гостья — Тамара Шипицина из Волгограда. Исследование художницы связано с ее семьей, часть которой жила в старообрядческой деревне Журавижное под Семеновым.

13 июня художница проведет artist talk с рассказом о своих творческих практиках

14-15 июня пройдет интенсив по печатной графике для практикующих художников.

16+





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Фото: архив организаторов