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Искусство

В «Тихой» открыта арт-резиденция

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Нижегородская студия «Тихая» теперь открыта не только для нижегородских художников, но и для гостей из других городов. Этим летом здесь ждут Федора Телкова из Екатеринбурга, Диану Капизову из Москвы и аут-группу «Муха» из Самары.

 

Сейчас арт-резиденцию тестирует первая гостья — Тамара Шипицина из Волгограда. Исследование художницы связано с ее семьей, часть которой жила в старообрядческой деревне Журавижное под Семеновым.

  • 13 июня художница проведет artist talk с рассказом о своих творческих практиках
  • 14-15 июня пройдет интенсив по печатной графике для практикующих художников.

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Фото: архив организаторов

 

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