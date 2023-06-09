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Искусство

Встреча с художницей Сашей Мельниковой

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15 июня в культурном центре «Волна» пройдет встреча с художницей, дизайнером и арт-директором Сашей Мельниковой.

 

На встрече она расскажет об основных проектах сделанных за последние несколько лет в Тюмени и в селе, немного о коммерческих проектах, об уличных интервенциях и паблик-арт работах.

А еще покажет как в прошлом году с командой сделала роспись на 4000 квадратных метров.

Регистрация здесь. Вход свободный.

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Фото: архив организаторов

 

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