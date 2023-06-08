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Искусство

Выставка шедевров Третьяковки откроется в Нижнем

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В Нижегородском художественном музее откроется выставка шедевров Русского музея, Третьяковской галереи, Музея музыки «Художник и сказка».

 

21 июня в Доме губернатора откроется одна из главных выставок этого года — «Художник и сказка». На ней будет представлена живопись, графика, декоративно-прикладное и народное искусство, эскизы театральных костюмов, объединенные темой былин и сказок. ⠀

Работы, которые едут в Нижний: «Витязь на распутье», «Баян», «Снегурочка», «Иван-царевич на Сером Волке» и «Царевна-лягушка» Васнецова, «Садко» Репина, «Лель» Нестерова, «Ковер-самолет» Рериха.



 

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Фото: телеграм-канал Натальи Сухановой

 

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