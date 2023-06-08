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Искусство

«Глубинка» в Русском музее фотографии

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В Русском музее фотографии открылась выставка московского фотографа Бориса Назаренко. Большинство фотографий показывают публике впервые.

 

В экспозиции представлено 30 черно-белых фотографий, сделанных в течение двух десятилетий в городах — Ростове Великом, Торжке, Касимове, Угличе, Зарайске, Юрьеве-Польском.

«Меня интересует реальная жизнь. Никакой постановки, никакого лукавства, ведь она во много раз интереснее и фантастичнее, чем любая выдумка. В кадре меня привлекают история, живая эмоция, сцена, развитие, динамика, многоплановость. Мне нравится, когда на снимке много персонажей, они взаимодействуют между собой», – сказал автор.

Проект открыт до 25 июня.



 

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Фото: архив организаторов

 

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