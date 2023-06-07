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Искусство

Арт-медитация в ЦЕХе

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10 июня в ЦЕХе пройдет пластическая арт-медиация. Она продолжит событийную программу к выставке Mediatorium.

 

Арт-медиация — это формат «экскурсии», где каждый участник может поделиться своей интерпретацией художественных работ и услышать обратную связь. Пластическая арт-медиация — взаимодействие с искусством через телесные ощущения.

Медиацию проведет режиссер и перформер Алена Агеева. Перед практикой она расскажет о самом формате на встрече-обсуждении.

Подробности здесь.

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Фото: сообщество ЦЕХа «ВКонтакте»

 

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