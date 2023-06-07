Саша Мельникова в составе арт-резиденции «Выкса»

Арт-резиденция «Выкса» объявила нового участника — междисциплинарного художника, дизайнера и арт-директора Сашу Мельникову.
Автор работает и экспериментирует с различными медиумами: живопись, графика, инсталляции, стрит-арт, паблик-арт, текст, объекты, фото, видео. В основном занимается аналитическим и творческим поиском символизма в повседневности.
Работает с темами: трансформация памяти, мутации личных историй, социальные взаимодействия и образы, искренний чувственный опыт, работа с контекстом, пространством.
В резиденции художница планирует создать серию работ на металле, используя химическую обработку.
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Фото: архив организаторов
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