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Искусство

Саша Мельникова в составе арт-резиденции «Выкса»

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Арт-резиденция «Выкса» объявила нового участника — междисциплинарного художника, дизайнера и арт-директора Сашу Мельникову.

 

Автор работает и экспериментирует с различными медиумами: живопись, графика, инсталляции, стрит-арт, паблик-арт, текст, объекты, фото, видео. В основном занимается аналитическим и творческим поиском символизма в повседневности.

Работает с темами: трансформация памяти, мутации личных историй, социальные взаимодействия и образы, искренний чувственный опыт, работа с контекстом, пространством.

В резиденции художница планирует создать серию работ на металле, используя химическую обработку.


 

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Фото: архив организаторов

 

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