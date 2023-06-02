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Искусство

В Манеже откроется выставка мастеров художественных промыслов

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В экспозиции представлено около 300 предметов. Гости смогут проследить историю возникновения и развития ремесел на нижегородской земле от XVII века до наших дней.

 

Посетители смогут познакомиться с уникальными фигурными павловскими замками, миниатюрными замочками-«мухами», размер которых не превышает один сантиметр, а также увидят метровую хохломскую вазу с изображением сказок Пушкина.

Выставка работает с 3 июня ежедневно с 10:00 до 20:00.

Манеж, (Нижегородский кремль, корпус 1А).

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Фото: архив пресс-служб

 

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