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Искусство

В Доме Архитектора откроется «Великая цифровая» выставка

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3 июня в Доме Архитектора откроется экспозиция «Великая цифровая», посвященная XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.

 

Представят лучшие цифровые реконструкции павильонов выставки 1896 года, воссозданных по архивным чертежам и фотографиям Государственного архива Санкт-Петербурга.

Создание экспозиции стало возможным благодаря работе команд-участников образовательно-практического проекта «BIM-менеджмент».

Работа выставки — до 25 июня.

 

 

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