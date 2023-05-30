В Доме Архитектора откроется «Великая цифровая» выставка

3 июня в Доме Архитектора откроется экспозиция «Великая цифровая», посвященная XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.
Представят лучшие цифровые реконструкции павильонов выставки 1896 года, воссозданных по архивным чертежам и фотографиям Государственного архива Санкт-Петербурга.
Создание экспозиции стало возможным благодаря работе команд-участников образовательно-практического проекта «BIM-менеджмент».
Работа выставки — до 25 июня.
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