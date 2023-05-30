В Доме Архитектора откроется «Великая цифровая» выставка

Представят лучшие цифровые реконструкции павильонов выставки 1896 года, воссозданных по архивным чертежам и фотографиям Государственного архива Санкт-Петербурга.

Создание экспозиции стало возможным благодаря работе команд-участников образовательно-практического проекта «BIM-менеджмент».

Работа выставки — до 25 июня.

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