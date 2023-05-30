Финальная встреча о ландшафтной опере «Покрова»

На этот раз эксперты расскажут о визуальном решении — сценографии проекта: как она создавалась, что служит декорациями для оперы и какие богини покровительствуют путешествию по Щелоковскому хутору.

Среди участников обсуждения:

Елена Лисица — уличный художник, работающий с городским контекстом и коллективной памятью

Елена Кримзон — виджей

Ксения Ануфриева — куратор проекта

Вход свободный.







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Фото: архив организаторов