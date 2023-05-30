Финальная встреча о ландшафтной опере «Покрова»

1 июня в Арсенале пройдет заключительная встреча о ландшафтной опере-путешествии «Покрова».
На этот раз эксперты расскажут о визуальном решении — сценографии проекта: как она создавалась, что служит декорациями для оперы и какие богини покровительствуют путешествию по Щелоковскому хутору.
Среди участников обсуждения:
- Елена Лисица — уличный художник, работающий с городским контекстом и коллективной памятью
- Елена Кримзон — виджей
- Ксения Ануфриева — куратор проекта
Вход свободный.
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Фото: архив организаторов
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