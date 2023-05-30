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Искусство

Пушкинский праздник поэзии в Болдине

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3 июня в селе Большое Болдино пройдет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии.

 

Так, с 9:00 до 12:00 на различных площадках территории усадебного парка можно будет наблюдать живые картины усадебной жизни «На Пушкинском на дворе».

С 10:00 до 20:00 все желающие смогут прогуляться по «Усадьбе Пушкиных в Болдине». В роще в 10:00 откроется литературный марафон, а в 13:00 — Пушкинский праздник поэзии.

Также в праздничный день в 10:00 в «Лучиннике» откроется «город мастеров», начнут свою работу гастрономический фестиваль и ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремесел, а для детей будет развернут детский городок. Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, играх и забавах.

Вход на все мероприятия праздника свободный.



 

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Фото: сообщество музея-заповедника «ВКонтакте»

 

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