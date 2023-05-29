В Доме Архитектора откроется проект о выставке 1896 года

С 30 мая в пространстве Дома Архитектора откроется экспозиция, посвященная Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года. Она рассказывает об истории и современности, о пересечениях искусства и науки, и о цифровых технологиях.
На выставке представят цифровые реконструкции павильонов 1896 года, воссозданные участниками образовательно-практического проекта «BIM-менеджмент» по архивным чертежам и фотографиям.
Экспозиция будет работать до 25 июня.
Вход свободный.
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Фото: Наталья Арсланова
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