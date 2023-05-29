18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Арт-резиденции откроют в Нижегородской области

Поделиться:

Сеть арт-резиденций планируют создать в Нижегородской области. Они должны объединить художников, а также деятелей разных сфер искусств со всей страны. Арт-резиденции будут работать с июня по октябрь.

 

Проект предполагает проведение мастер-классов и лекций. Мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и в других городах региона – Ворсме, Городце, Арзамасе, Выксе.

Некоторые нижегородские студии и галереи уже вошли в сеть арт-резиденций.

Каждый партнер сможет сформировать собственную программу для участников, финальный список будет утвержден экспертным советом. Планируется, что резидентами станут 20 человек со всей России.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: