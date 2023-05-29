Арт-резиденции откроют в Нижегородской области

Сеть арт-резиденций планируют создать в Нижегородской области. Они должны объединить художников, а также деятелей разных сфер искусств со всей страны. Арт-резиденции будут работать с июня по октябрь.
Проект предполагает проведение мастер-классов и лекций. Мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и в других городах региона – Ворсме, Городце, Арзамасе, Выксе.
Некоторые нижегородские студии и галереи уже вошли в сеть арт-резиденций.
Каждый партнер сможет сформировать собственную программу для участников, финальный список будет утвержден экспертным советом. Планируется, что резидентами станут 20 человек со всей России.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)