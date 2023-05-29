Арт-резиденции откроют в Нижегородской области

Проект предполагает проведение мастер-классов и лекций. Мероприятия будут проводиться не только в областном центре, но и в других городах региона – Ворсме, Городце, Арзамасе, Выксе.

Некоторые нижегородские студии и галереи уже вошли в сеть арт-резиденций.

Каждый партнер сможет сформировать собственную программу для участников, финальный список будет утвержден экспертным советом. Планируется, что резидентами станут 20 человек со всей России.





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Фото: unsplash