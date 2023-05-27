Пушкинский музей и его филиал Арсенал запускают единый абонемент

Пушкинский музей в Москве и его филиал в Нижнем — Арсенал — совместно с оперным театром запускают единый абонемент, который будет действителен на серию мероприятий в двух городах.
В Москве по абонементу можно посетить выставку «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством».
В Нижнем держателей абонемента ждут:
- экскурсии по выставке «Элио Чиол. От неореализма к Аквилее»
- творческая встреча «После импрессионизма» с экспертами в области искусства в Арсенале
- концерты музыки начала ХХ века в Концертном пакгаузе
Подробная программа на сайте.
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Фото: архив организаторов
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