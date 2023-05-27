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Искусство

Пушкинский музей и его филиал Арсенал запускают единый абонемент

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Пушкинский музей в Москве и его филиал в Нижнем — Арсенал — совместно с оперным театром запускают единый абонемент, который будет действителен на серию мероприятий в двух городах.

 

В Москве по абонементу можно посетить выставку «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством».

В Нижнем держателей абонемента ждут:

  • экскурсии по выставке «Элио Чиол. От неореализма к Аквилее»
  • творческая встреча «После импрессионизма» с экспертами в области искусства в Арсенале
  • концерты музыки начала ХХ века в Концертном пакгаузе

Подробная программа на сайте.



 

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Фото: архив организаторов

 

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