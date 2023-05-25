Нижегородский художник Олег Кумагин открыл выставку в библиотеке для слепых

На открытие приехали воспитанники школы-интерната. Художник провел для детей урок рисования и познакомил с инсталляциями. Они созданы для людей с ограниченными возможностям по зрению. Каждый арт-объект имеет аудио-гида.

Работы выполнены в смешанной технике с использованием текстурной пасты и акрила.

Выставка будет работать до конца июня на улице Нижне-Печерской, 10.

Вход свободный.

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Фото: архив организаторов