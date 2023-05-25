18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Нижегородский художник Олег Кумагин открыл выставку в библиотеке для слепых

Поделиться:

В Нижегородской библиотеке для слепых художник Олег Кумагин открыл экспозицию «Выбор есть!».

 

На открытие приехали воспитанники школы-интерната. Художник провел для детей урок рисования и познакомил с инсталляциями. Они созданы для людей с ограниченными возможностям по зрению. Каждый арт-объект имеет аудио-гида.

Работы выполнены в смешанной технике с использованием текстурной пасты и акрила.

Выставка будет работать до конца июня на улице Нижне-Печерской, 10.

Вход свободный.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: