Открытие выставки Славы Нестерова в Выксе

26 мая в культурном центре «Волна» откроется персональная выставка Славы Нестерова «Черный металл», посвященная музыкальному сообществу Выксы 1990х-2000х годов.
Пространство экспозиции художник организовал, опираясь на особенности архитектуры «Волны» и вписав объекта в своды арок выставочного зала.
Три объекта, размещенные в них, по задумке автора формируют образ музыкальной группы из трех человек. Центральный объект создан из настоящих гитар и художник предполагает возможность использовать его для исполнения. На выставке также можно увидеть графику, видео и архивные материалы.
Вход свободный.
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Фото: архив организаторов
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