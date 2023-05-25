Открытие выставки Славы Нестерова в Выксе

Пространство экспозиции художник организовал, опираясь на особенности архитектуры «Волны» и вписав объекта в своды арок выставочного зала.

Три объекта, размещенные в них, по задумке автора формируют образ музыкальной группы из трех человек. Центральный объект создан из настоящих гитар и художник предполагает возможность использовать его для исполнения. На выставке также можно увидеть графику, видео и архивные материалы.

Вход свободный.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов