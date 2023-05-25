Визуальная беседа с арт-группой ПРОВМЫЗА

25 мая Высшая школа искусств и дизайна ННГУ проведет визуальную беседу «Неравнодушная природа» с арт-группой ПРОВМЫЗА.
Галина Мызникова и Сергей Проворов — участники многочисленных международных арт-событий, выставок, биеннале, кинофестивалей, музейных site-specific проектов.
25 мая гостей ждут в Библиосфере Университета Лобачевского на встречу в новом формате — визуальная беседа.
Кроме того, на встрече можно задать вопросы о поступлении в Высшую школу искусств и дизайна руководству факультета.
Вход на мероприятие бесплатный, но необходима регистрация.
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Фото: архив организаторов
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