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Искусство

Визуальная беседа с арт-группой ПРОВМЫЗА

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25 мая Высшая школа искусств и дизайна ННГУ проведет визуальную беседу «Неравнодушная природа» с арт-группой ПРОВМЫЗА.

 

Галина Мызникова и Сергей Проворов — участники многочисленных международных арт-событий, выставок, биеннале, кинофестивалей, музейных site-specific проектов.

25 мая гостей ждут в Библиосфере Университета Лобачевского на встречу в новом формате — визуальная беседа.

Кроме того, на встрече можно задать вопросы о поступлении в Высшую школу искусств и дизайна руководству факультета.

Вход на мероприятие бесплатный, но необходима регистрация.



 

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Фото: архив организаторов

 

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