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Искусство

Встреча с художницей Евгенией Гильденбрандт

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27 мая в центре «Волна» в Выксе пройдет встреча с художницей и фотографом Евгенией Гильденбрандт.

 

Она расскажет о своих актуальных фотопроектах, художественной практике, работе с подростками, и преподавательской деятельности, подробнее познакомит гостей со своим проектом «Мальчики». На встрече художница расскажет про то, как он готовился, как проходили съемки c героями, об их отношении к проекту и как в дальнейшем эта работа повлияла на нее в личном и профессиональном плане.

Регистрация здесь. Вход свободный.


 

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Фото: архив организаторов

 

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