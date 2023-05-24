Встреча с художницей Евгенией Гильденбрандт

Она расскажет о своих актуальных фотопроектах, художественной практике, работе с подростками, и преподавательской деятельности, подробнее познакомит гостей со своим проектом «Мальчики». На встрече художница расскажет про то, как он готовился, как проходили съемки c героями, об их отношении к проекту и как в дальнейшем эта работа повлияла на нее в личном и профессиональном плане.

Регистрация здесь. Вход свободный.





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Фото: архив организаторов