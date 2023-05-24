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Искусство

Фестиваль искусств «Горький +» впервые пройдет в Нижнем

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Фестиваль «Горький +» впервые пройдет в Нижнем с 6 по 9 июля. Он будет посвящен 155-летнему юбилею писателя Максима Горького.

 

В прошлом году фестиваль впервые прошел в столице, а теперь охватит сразу три города, связанных с жизнью и творчеством писателя, — Москву, Казань и Нижний.

Так, театр на Бронной привезет премьерный спектакль «Дачники» — первая работа по Горькому художественного руководителя театра Константина Богомолова.

Еще в программе: концерты, театральные лаборатории, иммерсивные постановки, выставки, лекции и кинопоказы. А в кабинке канатной дороги представят аудиальный проект.

Кроме того, пройдут спектакли-променады: в Александровском саду, Парке 800-летия, Заповедных кварталах. В Пакгаузах в концертном зале сыграют два спектакля — «На дне» и «Горький и Ницше».


 

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Фото: пресс-служба фестиваля

 

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