Фестиваль искусств «Горький +» впервые пройдет в Нижнем

В прошлом году фестиваль впервые прошел в столице, а теперь охватит сразу три города, связанных с жизнью и творчеством писателя, — Москву, Казань и Нижний.

Так, театр на Бронной привезет премьерный спектакль «Дачники» — первая работа по Горькому художественного руководителя театра Константина Богомолова.

Еще в программе: концерты, театральные лаборатории, иммерсивные постановки, выставки, лекции и кинопоказы. А в кабинке канатной дороги представят аудиальный проект.

Кроме того, пройдут спектакли-променады: в Александровском саду, Парке 800-летия, Заповедных кварталах. В Пакгаузах в концертном зале сыграют два спектакля — «На дне» и «Горький и Ницше».





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: пресс-служба фестиваля