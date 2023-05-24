В Арсенале расскажут о Выкса-фесте

В Арсенале пройдет дискуссия «Что нового в Выксе?». Участники узнают, как в городе появляется новое благодаря различным культурным инициативам и почему для создания комфортной городской среды необходимо искусство.
С этими вопросами помогут разобраться:
- Екатерина Бочавар — художник, директор галереи-мастерской ГРАУНД-Солянка и арт-директор «Выкса-фест — 2023»,
- Ксения Ламшина — руководитель Радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди» и куратор Лаборатории «Выкса в эфире».
Регистрация — здесь. Вход на событие бесплатный
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Фото: архив организаторов
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