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Искусство

В Арсенале расскажут о Выкса-фесте

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В Арсенале пройдет дискуссия «Что нового в Выксе?». Участники узнают, как в городе появляется новое благодаря различным культурным инициативам и почему для создания комфортной городской среды необходимо искусство.

 

С этими вопросами помогут разобраться:

  • Екатерина Бочавар — художник, директор галереи-мастерской ГРАУНД-Солянка и арт-директор «Выкса-фест — 2023»,
  • Ксения Ламшина — руководитель Радио «Культура», автор телеграм-канала «Культурные люди» и куратор Лаборатории «Выкса в эфире».

Регистрация — здесь. Вход на событие бесплатный


 

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Фото: архив организаторов

 

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