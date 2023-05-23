В Художественном музее расскажут, как создать голландский сад

В НГХМ стартует новый цикл лекций о садово-парковом искусстве. Научный сотрудник Художественного музея Анастасия Мезенцева расскажет, почему раньше создание сада зависело не только от климата, но и от моды, философии, представлении о прекрасном.
Первая встреча «Голландский сад» пройдет 25 мая в 18:30. Лекции будут проходить во дворике НГХМ | Зарубежное искусство на Верхне-Волжской набережной, 3.
- 1 июня в 18.30 – «Итальянский террасный парк»
- 15 июня в 18.30 – «Французский регулярный парк»
- 29 июня в 18.30 - «Английский пейзажный парк»
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Фото: unsplash
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