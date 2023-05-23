Ярмарка графики «Контур» в Нижнем

С 25 по 28 мая в Нижнем пройдет ярмарка графики «Контур». Среди участников экспозиции — галереи, образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Основатели ярмарки — меценат, коллекционер и бизнесмен Дмитрий Володин и куратор, сооснователь ЦСИ «Терминал» Майя Ковальски.
«В профессиональном сленге художников есть смешное слово «оконтурить» — это значит обвести изображение линией, выявить контур. Сразу становится понятно, что внутри, а что снаружи. Снаружи — большой и разнообразный, трудно структурируемый мир, внутри — выделяемое автором нечто важное, изображение, становящееся на наших глазах искусством. Хотите найти смысл — ищите вдохновляющую вас графику, и «Контур» вам поможет», — рассказала замдиректора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор.
Подробности — на сайте проекта.
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Фото: архив организаторов
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