Книга Номерза, хороход и «Названо Вазари» участвуют в выставке в Петербурге

Нижегородские проекты участвуют в выставке работ номинантов премии Сергея Курехина за 2022 год. Экспозиция открыта в петербургском центре современного искусства имени Курехина до 8 июня.
В лонг-лист премии и выставку вошли:
- «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода» Никиты Номерза — номинация «Лучший текст о современном искусстве»
- выставка «Названо Вазари. Возрождение» представлена в номинации «Лучшие кураторские проекты»
- хоровой перформанс Ксении Ануфриевой «Хороход» претендует на гран-при «Поп-механика». Большой выксунский хор воспел главные адреса Выксы под музыку Александра Маноцкова.
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