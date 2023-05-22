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Искусство

Книга Номерза, хороход и «Названо Вазари» участвуют в выставке в Петербурге

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Нижегородские проекты участвуют в выставке работ номинантов премии Сергея Курехина за 2022 год. Экспозиция открыта в петербургском центре современного искусства имени Курехина до 8 июня.

 

В лонг-лист премии и выставку вошли:

  • «Энциклопедия уличного искусства Нижнего Новгорода» Никиты Номерза — номинация «Лучший текст о современном искусстве»
  • выставка «Названо Вазари. Возрождение» представлена в номинации «Лучшие кураторские проекты»
  • хоровой перформанс Ксении Ануфриевой «Хороход» претендует на гран-при «Поп-механика». Большой выксунский хор воспел главные адреса Выксы под музыку Александра Маноцкова.



 

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