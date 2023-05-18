Евгения Гильденбрандт в составе арт-резиденции «Выкса»

В резиденции Евгения планирует продолжить работу над темами мужской уязвимости и идентичности затронутыми ею ранее в проекте «Мальчики». Для участия в своем выксунском проекте она хочет привлечь ребят из городских сообществ.





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Фото: архив организаторов