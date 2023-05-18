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Искусство

Евгения Гильденбрандт в составе арт-резиденции «Выкса»

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Арт-резиденция «Выкса» объявила нового участника — художница Евгения Гильденбрандт. Основное медиа художницы — фотография, также она работает с керамикой, инсталляцией, объектами и digital. В своих проектах она затрагивает темы реконструкция памяти, различия и дискриминация, психологические и социальные феномены.

 

В резиденции Евгения планирует продолжить работу над темами мужской уязвимости и идентичности затронутыми ею ранее в проекте «Мальчики». Для участия в своем выксунском проекте она хочет привлечь ребят из городских сообществ.


 

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Фото: архив организаторов

 

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