Мастер-классы в «Рекорде»

С 22 мая в рамках Фестиваля сирийской культуры в «Рекорде» пройдет серия мастер-классов. Публикуем программу.
22 мая в 15:00
- мастер-класс по изготовлению мозаичного полотна «Тессеры древней Сирии». Участники познакомятся с материалом мозаики, узнают про базовое греческое четырехцветие и создадут свое мозаичное панно.
Регистрация здесь.
23 мая в 16:30
- мастер-класс по изготовлению линогравюры «Орнаменты Сирии». Участники будут резать линолеумные формы, делать оттиски, учиться и вдохновляться.
Регистрация здесь.
24 мая в 17:00
- мастер-класс по искусству коллажа «Путешествие по Сирии». Гости познакомятся с символами и эстетикой античного мира, создадут методами современного изобразительного языка образ Древней Сирии.
Регистрация здесь.
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Фото: unsplash
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