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Искусство

Мастер-классы в «Рекорде»

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С 22 мая в рамках Фестиваля сирийской культуры в «Рекорде» пройдет серия мастер-классов. Публикуем программу.

 

22 мая в 15:00

  • мастер-класс по изготовлению мозаичного полотна «Тессеры древней Сирии». Участники познакомятся с материалом мозаики, узнают про базовое греческое четырехцветие и создадут свое мозаичное панно.

Регистрация здесь.

23 мая в 16:30

  • мастер-класс по изготовлению линогравюры «Орнаменты Сирии». Участники будут резать линолеумные формы, делать оттиски, учиться и вдохновляться.

Регистрация здесь.

24 мая в 17:00

  • мастер-класс по искусству коллажа «Путешествие по Сирии». Гости познакомятся с символами и эстетикой античного мира, создадут методами современного изобразительного языка образ Древней Сирии.

Регистрация здесь.

 

 

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Фото: unsplash

 

 

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