Более 40 цифровых художников примут участие в выставке NFT-искусства на ЦИПР

На мероприятии можно приобрести NFT-произведения, познакомиться с виртуальными аватарами и посмотреть цифровые модные показы.

«Ежегодно выставка цифрового искусства Decipraland дает возможность начинающим художникам заявить о себе, а опытным мастерам – продемонстрировать свой талант и найти новые проекты», – рассказывает основатель ЦИПР Ольга Пивень.

В Музее цифрового искусства ЦИПР покажут три легендарных токена из первой NFT-коллекции ВКонтакте, а также обложка, сгенерированная нейросетью для издания ЦИПР.

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Фото: архив организаторов