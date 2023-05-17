Более 40 цифровых художников примут участие в выставке NFT-искусства на ЦИПР

Конференция ЦИПР станет площадкой для третьей выставки диджитал-искусства Decipraland под названием «The Singularity». Свои работы представят более 40 художников. В их числе: арт-группа Synticate, Евгений Зубков, Аристарх Чернышев, Artem Tkach, Хусейн Кучкаров, Alpevchino, Руслан Вяльцев, NAPASIO и многие другие.
На мероприятии можно приобрести NFT-произведения, познакомиться с виртуальными аватарами и посмотреть цифровые модные показы.
«Ежегодно выставка цифрового искусства Decipraland дает возможность начинающим художникам заявить о себе, а опытным мастерам – продемонстрировать свой талант и найти новые проекты», – рассказывает основатель ЦИПР Ольга Пивень.
В Музее цифрового искусства ЦИПР покажут три легендарных токена из первой NFT-коллекции ВКонтакте, а также обложка, сгенерированная нейросетью для издания ЦИПР.
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Фото: архив организаторов
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