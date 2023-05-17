Новый резидент мастерской «Зерно»

a l e s h a пишет картины, создает концептуальные объекты, снимает видеоарт и выходит на улицы со стрит-арт проектами. Многие могут знать его по желтым росткам, разбросанным по улицам города.

Сейчас стрит-арт — это одно из направлений деятельности художника. Он стал использовать новые материалы при создании работ: перешел от баллончиков и маркеров к акрилу и далее к маслу.

Регистрация здесь.

6+

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: https://thealeshaart.com