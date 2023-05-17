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Искусство

Новый резидент мастерской «Зерно»

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В Нижний приехал художник a l e s h a, который стал новым резидентом мастерской «Зерно». 20 мая он проведет артист-толк, где расскажет о своей деятельности и ответит на вопросы.

 

"Фотобудка 2:0"

 

a l e s h a пишет картины, создает концептуальные объекты, снимает видеоарт и выходит на улицы со стрит-арт проектами. Многие могут знать его по желтым росткам, разбросанным по улицам города.

Сейчас стрит-арт — это одно из направлений деятельности художника. Он стал использовать новые материалы при создании работ: перешел от баллончиков и маркеров к акрилу и далее к маслу.

Регистрация здесь.

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Фото: https://thealeshaart.com

 

 

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