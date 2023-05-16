Малевич и Кандинский в Нижнем

В выставочном пакгаузе представят живопись и графику конца 1900-х годов, а также на рубеже 1930-х – 1940-х годов.

Основа экспозиции — Малевич, Кандинский, Родченко, Ларионов, Гончарова и многие другие. Гости увидят работы авангардистов, которые ранее не видели жители европейской части России. Всего будет представлено более 200 произведений 80 художников.

Так, из Нижнего Тагила привезут большую коллекцию работ Павла Голубятникова — ученика Кузьмы Петрова-Водкина. А, к примеру, из Перми приедут работы Петра Субботина-Пермяка. Из двух музеев на выставку в Нижний привезут большую подборку его живописных и графических работ.

В проекте участвует семь музеев и одно частное собрание:

НГХМ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Пермская государственная художественная галерея

Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Субботина-Пермяка

Челябинский музей изобразительных искусств

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Частное собрание, Екатеринбург

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Фото: архив организаторов