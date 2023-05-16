В Арсенале запускают серию встреч «Что такое Покрова»

Арсенал и музей-заповедник «Щелоковский хутор» запускают совместный проект ландшафтной оперы-путешествия «Покрова». Его премьера запланирована на конец лета 2023 года. А пока команда проекта открывает серию встреч «Что такое “Покрова”?». Они пройдут в мае-июне в Арсенале.
«Покрова» – это путешествие по территории «Щелоковского хутора». Зрители вместе с музыкантами и вокалистами пройдут от одного старинного здания к другому, открывая их историю и символический смысл.
Программа:
18 мая, 18:30 — «Покрова»: от идеи к тексту
- Первая встреча будет посвящена истории проекта.
25 мая, 18:30 — Музыка оперы «Покрова»
- Участники второй встречи — молодые нижегородские композиторы, авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также куратор проекта Ксения Ануфриева — расскажут про музыку для оперы-путешествия, созданную восемью российскими женщинами-композиторами.
1 июня, 18:30 — Визуальное решение оперы «Покрова»
- На заключительной встрече участники обсудят сценографию проекта: как она создавалась, что служит декорациями для оперы и какие богини покровительствуют путешествию по Щелковскому хутору.
Вход на события свободный.
12+
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Фото: Светлана Шуга
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