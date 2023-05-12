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Искусство

В «Кинофактуре» откроется выставка пленочной фотографии

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19 мая в пространстве «Кинофактура» откроется выставка пленочных фотографий Анастасии Голубевой «Объекты духа: люди, вещи, места».

 

Это выставка-исследование, где автор фокусирует внимание на метафизике явлений и пытается зафиксировать на пленке те или иные проявления Духа.

Проект посвящен контрасту между привычной действительностью и подлинно духовным наполнением того, что нас окружает.

На вечере можно услышать Ambient jazz set от Сергея Мисюрева.

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Фото: страница фотографа «ВКонтакте»

 

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