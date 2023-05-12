В «Кинофактуре» откроется выставка пленочной фотографии

19 мая в пространстве «Кинофактура» откроется выставка пленочных фотографий Анастасии Голубевой «Объекты духа: люди, вещи, места».
Это выставка-исследование, где автор фокусирует внимание на метафизике явлений и пытается зафиксировать на пленке те или иные проявления Духа.
Проект посвящен контрасту между привычной действительностью и подлинно духовным наполнением того, что нас окружает.
На вечере можно услышать Ambient jazz set от Сергея Мисюрева.
Вход по регистрации.
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Фото: страница фотографа «ВКонтакте»
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