Кураторская экскурсия по выставке «Звездные книги»

Уже сегодня, 11 мая, в Заповедных кварталах пройдет кураторская экскурсия Евгения Стрелкова. На выставке представят произведения современных художников, выполненных в жанре «книга художника», а также книжные раритеты на тему истории и популяризации науки.
Евгений Стрелков расскажет о жанре изобразительного искусства «книга художника» и истории старейшего российского научно-просветительского общества Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.
Регистрация здесь.
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Фото: соцсети
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