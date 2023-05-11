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Искусство

Кураторская экскурсия по выставке «Звездные книги»

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Уже сегодня, 11 мая, в Заповедных кварталах пройдет кураторская экскурсия Евгения Стрелкова. На выставке представят произведения современных художников, выполненных в жанре «книга художника», а также книжные раритеты на тему истории и популяризации науки.

 

Евгений Стрелков расскажет о жанре изобразительного искусства «книга художника» и истории старейшего российского научно-просветительского общества Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.

Регистрация здесь.

 

 

 

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Фото: соцсети

 

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