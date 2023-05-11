В музее-заповеднике «Болдино» стартовала реставрация

В Музее-заповеднике обновят экспозиции, добавят мультимедийные технологии, отреставрируют усадебные постройки, в том числе крепостную контору, баню и кухню.

Продолжается реставрация бывшего Дома культуры, памятника архитектуры 1937 года. Там разместится многофункциональный музейно-туристский центр.

Музей продолжит работать, но с некоторыми ограничениями. Так, с 10 мая будет закрыт для посетителей барский дом в селе Львовка. А с 16 июня будет недоступен господский дом, вотчинная контора и Музей сказок в главной усадьбе Пушкина.





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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»