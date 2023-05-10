Solar wave в «Рекорде»

С 12 мая по 12 июня в «Рекорде» будет открыта выставка Оксаны Шилиной Solar wave. Экспозиция расскажет о безмятежности, летнем настроении и материнской любви.
Автор показывает две грани женщины-художника: мать — звено в цепочке рода и, одновременно, творец.
В своем творчестве художник затрагивает два полярно разных подхода. В одном — математически просчитывая ритмы цвета, количество цветового и объема. А во втором – полностью поддается интуиции и чувственному восприятию, создавая вихрь цвета.
Вход свободный.
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Фото: страница автора «ВКонакте»
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