18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Solar wave в «Рекорде»

Поделиться:

С 12 мая по 12 июня в «Рекорде» будет открыта выставка Оксаны Шилиной Solar wave. Экспозиция расскажет о безмятежности, летнем настроении и материнской любви.

Автор показывает две грани женщины-художника: мать — звено в цепочке рода и, одновременно, творец.

В своем творчестве художник затрагивает два полярно разных подхода. В одном — математически просчитывая ритмы цвета, количество цветового и объема. А во втором – полностью поддается интуиции и чувственному восприятию, создавая вихрь цвета.

Вход свободный.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: страница автора «ВКонакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: