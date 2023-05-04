ЦИПР представит музей диджитал-искусства в метавселенной

Название выставки на ЦИПР-2023 — «Сингулярность».

«Диджитал-искусство продолжит активно развиваться, и мы как ключевая площадка по цифровым технологиям активно двигаем гуманитарную повестку с самого начала существования ЦИПР», — рассказывает основатель ЦИПР Ольга Пивень.

Кроме того, в этом году конференция объявляет Open Call. Подать заявку могут начинающие и признанные художники со всего мира, а также художественные команды, чьи цифровые произведения находятся в процессе создания или уже созданы.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов