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Искусство

ЦИПР представит музей диджитал-искусства в метавселенной

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На конференции ЦИПР откроется выставка NFT-искусства Decipraland. Работы художников разместят в физическом мире на ярмарке и в виртуальном музее диджитал-искусства в метавселенной.

 

Название выставки на ЦИПР-2023 — «Сингулярность».

«Диджитал-искусство продолжит активно развиваться, и мы как ключевая площадка по цифровым технологиям активно двигаем гуманитарную повестку с самого начала существования ЦИПР», — рассказывает основатель ЦИПР Ольга Пивень.

Кроме того, в этом году конференция объявляет Open Call. Подать заявку могут начинающие и признанные художники со всего мира, а также художественные команды, чьи цифровые произведения находятся в процессе создания или уже созданы.



 

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Фото: архив организаторов

 

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