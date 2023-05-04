В Пакгаузах покажут работы русских авангардистов

В выставочном пакгаузе представят выставочный проект «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». На экспозиции покажут произведения живописи и графики. Основу экспозиции составят произведения: Малевича, Кандинского, Родченко и многих других.
Всего будет представлено более 200 произведений 80 художников.
В проекте участвует семь музеев и одно частное собрание:
- Нижегородский государственный художественный музей
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств
- Пермская государственная художественная галерея
- Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка
- Челябинский государственный музей изобразительных искусств
- Нижнетагильский музей изобразительных искусств
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
- Частное собрание, Екатеринбург
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Фото: Нижний 800
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