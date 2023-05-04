В Пакгаузах покажут работы русских авангардистов

Всего будет представлено более 200 произведений 80 художников.

В проекте участвует семь музеев и одно частное собрание:

Нижегородский государственный художественный музей

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Пермская государственная художественная галерея

Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка

Челябинский государственный музей изобразительных искусств

Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

Частное собрание, Екатеринбург







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Фото: Нижний 800