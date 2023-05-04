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Искусство

В Пакгаузах покажут работы русских авангардистов

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В выставочном пакгаузе представят выставочный проект «Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала». На экспозиции покажут произведения живописи и графики. Основу экспозиции составят произведения: Малевича, Кандинского, Родченко и многих других.

 

Всего будет представлено более 200 произведений 80 художников.

В проекте участвует семь музеев и одно частное собрание:

  • Нижегородский государственный художественный музей
  • Екатеринбургский музей изобразительных искусств
  • Пермская государственная художественная галерея
  • Коми-Пермяцкий краеведческий музей им. П.И. Субботина-Пермяка
  • Челябинский государственный музей изобразительных искусств
  • Нижнетагильский музей изобразительных искусств
  • Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
  • Частное собрание, Екатеринбург



 

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Фото: Нижний 800

 

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