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Искусство

В Арсенале откроется ретроспективная выставка Элио Чиола

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6 мая в Арсенале откроется выставка классика итальянской фотографии Элио Чиола «От неореализма к Аквилее» из собрания московского Арт Музея.

 

Элио Чиол начал свой путь в период расцвета итальянского неореализма. Ранние работы фотографа – серии портретов и жанровых зарисовок, максимально достоверно, без ретуши и постановки, рассказывающих о буднях и заботах итальянцев.

В более поздних произведениях Элио Чиол воспевает красоту Италии.

Всего гости увидят более 160 фотографий охватывают период творчества художника с 1950-х по 1990-е годы.

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Фото: архив организаторов

 

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