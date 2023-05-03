В Арсенале откроется ретроспективная выставка Элио Чиола

6 мая в Арсенале откроется выставка классика итальянской фотографии Элио Чиола «От неореализма к Аквилее» из собрания московского Арт Музея.
Элио Чиол начал свой путь в период расцвета итальянского неореализма. Ранние работы фотографа – серии портретов и жанровых зарисовок, максимально достоверно, без ретуши и постановки, рассказывающих о буднях и заботах итальянцев.
В более поздних произведениях Элио Чиол воспевает красоту Италии.
Всего гости увидят более 160 фотографий охватывают период творчества художника с 1950-х по 1990-е годы.
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Фото: архив организаторов
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