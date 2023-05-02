Лекторий на выставке «Лицо божества»

В программе два лектория:

6 мая в 14:00 — «Современная фотография и цифровые технологии»

Алексей Логинов — историк фотографии, куратор проектов международного класса и арт-директора Центра визуальной культуры Béton.

6 мая в 16:00 — Творческая встреча с художником Ольгой Мичи

Ольга Мичи — современный художник и фотограф, а в основе ее проектов лежат фото, которые проходят множество этапов творческой, концептуальной и технической обработки, чтобы стать законченными произведениями искусства.

Попасть на лекции можно по входному билету на экспозицию.

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Фото: архив пресс-служб