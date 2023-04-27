Паблик-арт, перформансы и театральные лаборатории: публикуем программу «Выкса-фест»

Первые выходные «Выкса-фестиваля» откроет большой концерт лучших российских инди-музыкантов: Lovanda, «Лауд», Pompeya, Favlav, Наадя, Mirele, Паши Артемьева и композитора Адама Эвальда. Все вместе они соберутся на один вечер в Vyksa Orchestra.

Затем на открытой сцене под инсталляцией «Все это не сон» режиссер Влад Наставшевс и композитор Иван Лубенников представят музыкальную программу на стихи российских поэтов. Аккомпанировать им будет детский хор Выксы.