Паблик-арт, перформансы и театральные лаборатории: публикуем программу «Выкса-фест»

В этом году фестиваль пройдет в два уикенда: с 23 по 25 июня и с 30 июня по 2 июля. В программе — музыкальные концерты и перфомансы, театральные лаборатории, инклюзивные мастерские, паблик-арт и образовательные проекты.
Первые выходные «Выкса-фестиваля» откроет большой концерт лучших российских инди-музыкантов: Lovanda, «Лауд», Pompeya, Favlav, Наадя, Mirele, Паши Артемьева и композитора Адама Эвальда. Все вместе они соберутся на один вечер в Vyksa Orchestra.
Затем на открытой сцене под инсталляцией «Все это не сон» режиссер Влад Наставшевс и композитор Иван Лубенников представят музыкальную программу на стихи российских поэтов. Аккомпанировать им будет детский хор Выксы.
Во вторые фестивальные выходные на выксунском стадионе «Авангард» композитор Олег Гудачев и Московский ансамбль современной музыки исполнят вдохновленное Выксой произведение.
Для детей в фестивальные дни будет работать творческий кампус «Мастерские имени Даниила Хармса». Ребята попробуют себя в роли театральных режиссеров, постановщиков и актеров. В первый уикенд резиденты кампуса представят театрализованную постановку на стихи Даниила Хармса и Самуила Маршака «Веселые Чижи», а во второй – по стихотворению Владимира Маяковского «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче».
Также на «Выкса-фестивале» пройдут спектакли-променады «По углам», «По домам» и «По цехам».
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Фото: архив организаторов
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