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Искусство

Музей глины открылся в Балахне

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В Балахне открылся Музей глины. Кроме традиционных экскурсий, здесь будут проводить мастер-классы по изготовлению жбанниковской свистульки, росписи и гончарному делу.

 

Экспозиция отражает историю кирпичного, изразцового и гончарного промыслов.

В здании проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. Здесь отремонтировали крышу, фасад, внутренние помещения, установили противопожарную лестницу, заменили двери, укрепили фундамент, провели электроснабжение.

Гостей ждут в Балахне по адресу: улица Карла Маркса, 6.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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