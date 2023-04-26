Музей глины открылся в Балахне

В Балахне открылся Музей глины. Кроме традиционных экскурсий, здесь будут проводить мастер-классы по изготовлению жбанниковской свистульки, росписи и гончарному делу.
Экспозиция отражает историю кирпичного, изразцового и гончарного промыслов.
В здании проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы. Здесь отремонтировали крышу, фасад, внутренние помещения, установили противопожарную лестницу, заменили двери, укрепили фундамент, провели электроснабжение.
Гостей ждут в Балахне по адресу: улица Карла Маркса, 6.
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Фото: архив пресс-служб
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