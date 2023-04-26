В экспозиции новой выставки Mediatorium можно заняться йогой

Асаны будут выполнять в сопровождении медиа-контента: аудиовизуальное искусство поможет сфокусировать внимание на практике и внутреннем диалоге, позволяя участникам ощутить особое погружение в медитативный опыт.

Первое занятие пройдет на следующий день после открытия выставки, 30 апреля в 11:00. Занятия проведут инструкторы центра «Классическая йога»:

30 апреля — Алена Смирнова

7 мая — Анна Качарина

14 мая — Олег Тряпицин

21 мая — Екатерина Бирюкова

28 мая — Юля Лядкова

С собой нужно взять коврик, питьевую воду, плед или кофту и носки для финальной практики шавасана.

Билет на занятие дает возможность посмотреть выставку после практики.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.