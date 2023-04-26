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Искусство

В экспозиции новой выставки Mediatorium можно заняться йогой

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29 апреля в пространстве ЦЕХ * откроется выставка Mediatorium. В рамках событийной программы проекта каждое воскресенье будут проходить занятия классической йогой.

 

Асаны будут выполнять в сопровождении медиа-контента: аудиовизуальное искусство поможет сфокусировать внимание на практике и внутреннем диалоге, позволяя участникам ощутить особое погружение в медитативный опыт.

Первое занятие пройдет на следующий день после открытия выставки, 30 апреля в 11:00. Занятия проведут инструкторы центра «Классическая йога»:

  • 30 апреля — Алена Смирнова
  • 7 мая — Анна Качарина
  • 14 мая — Олег Тряпицин
  • 21 мая — Екатерина Бирюкова
  • 28 мая — Юля Лядкова

С собой нужно взять коврик, питьевую воду, плед или кофту и носки для финальной практики шавасана.

Билет на занятие дает возможность посмотреть выставку после практики.


 

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