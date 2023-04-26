Московский художник Алексей Лука представит свои работы в «9Б»

Проект «Взгляд в сторону» посвящен переходным состояниям, утрате устойчивости и поиску равновесия.

В галерее 9Б автор создал дуальное пространство, которое дает зрителю возможность выбрать траекторию движения по экспозиции, самостоятельно определить точку наблюдения и рефлексии.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: страница художника «ВКонтакте»



