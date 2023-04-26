Московский художник Алексей Лука представит свои работы в «9Б»

Галерея 9Б совместно с галереей Ruarts откроют персональную выставку московского художника Алексея Луки. Открытие — 27 апреля в 18:00.
Проект «Взгляд в сторону» посвящен переходным состояниям, утрате устойчивости и поиску равновесия.
В галерее 9Б автор создал дуальное пространство, которое дает зрителю возможность выбрать траекторию движения по экспозиции, самостоятельно определить точку наблюдения и рефлексии.
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Фото: страница художника «ВКонтакте»
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