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Искусство

Московский художник Алексей Лука представит свои работы в «9Б»

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Галерея 9Б совместно с галереей Ruarts откроют персональную выставку московского художника Алексея Луки. Открытие — 27 апреля в 18:00.

 

Проект «Взгляд в сторону» посвящен переходным состояниям, утрате устойчивости и поиску равновесия.

В галерее 9Б автор создал дуальное пространство, которое дает зрителю возможность выбрать траекторию движения по экспозиции, самостоятельно определить точку наблюдения и рефлексии.


 

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Фото: страница художника «ВКонтакте»


 

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