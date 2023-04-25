«Графика города» в Доме Архитектора

В Доме Архитектора откроется выставка нижегородского художника Михаила Дуцева. Зрителям представят графические произведения, посвященные нижегородским мотивам и местам старого города.
Акцент в экспозиции сделан на городское пространство, его графичность и живописность: многообразие фактур, линий, плоскостей и поверхностей, природы, воздуха, живых ощущений и воспоминаний.
Выставка будет открыта до 21 мая каждый день с 12:00 до 20:00.
Вход свободный.
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Фото: архив организаторов
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