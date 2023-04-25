«Графика города» в Доме Архитектора

Акцент в экспозиции сделан на городское пространство, его графичность и живописность: многообразие фактур, линий, плоскостей и поверхностей, природы, воздуха, живых ощущений и воспоминаний.

Выставка будет открыта до 21 мая каждый день с 12:00 до 20:00.

Вход свободный.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов