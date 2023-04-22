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Искусство

Стало известно, когда INTERVALS пройдет в Нижнем

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Фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS пройдет в столице Приволжья 25-27 августа.

 

В этом году фестиваль состоится уже в шестой раз и традиционно пройдет на нескольких площадках. На фасадах знаковых городских зданий будут демонстрироваться световые инсталляции. В их число войдет и «Академия «Маяк».

Фестиваль завершит летнюю событийную программу 2023 года.

В прошлом году его посетили более 150 тысяч человек. Это одно из главных событий в сфере аудиовизуального искусства в стране.



 

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Фото: архив организаторов

 

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