Стало известно, когда INTERVALS пройдет в Нижнем

В этом году фестиваль состоится уже в шестой раз и традиционно пройдет на нескольких площадках. На фасадах знаковых городских зданий будут демонстрироваться световые инсталляции. В их число войдет и «Академия «Маяк».

Фестиваль завершит летнюю событийную программу 2023 года.

В прошлом году его посетили более 150 тысяч человек. Это одно из главных событий в сфере аудиовизуального искусства в стране.







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Фото: архив организаторов