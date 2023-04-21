Выставка Союза художников в Нижнем

В НГХМ Искусство XX века откроется новая выставка. Она посвящена 90-летию Нижегородской организации Союза художников России.
Гости увидят около 250 работ, специально отобранных для проекта.
Особым разделом станут произведения нижегородских художников, которые НГХМ собирал в течение всех десятилетий его истории. В него вошли авторы и работы, которые в разное время формировали и развивали региональное изобразительное искусство.
Купить билет можно и по «Пушкинской карте».
Экспозиция работает до 2 июля.
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Фото: Нижний 800
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