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Искусство

Выставка Союза художников в Нижнем

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В НГХМ Искусство XX века откроется новая выставка. Она посвящена 90-летию Нижегородской организации Союза художников России.

 

Гости увидят около 250 работ, специально отобранных для проекта.

Особым разделом станут произведения нижегородских художников, которые НГХМ собирал в течение всех десятилетий его истории. В него вошли авторы и работы, которые в разное время формировали и развивали региональное изобразительное искусство.

Купить билет можно и по «Пушкинской карте».

Экспозиция работает до 2 июля.



 

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Фото: Нижний 800

 

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