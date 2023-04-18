Индийское современное искусство в художественном музее

С 22 апреля в Нижегородском художественном музее откроется выставка индийского современного искусства и тканей «Индия.Отражения».
Экспозиция составлена из собрания коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных. Они прожили в Индии семь лет, за это время они собрали обширную коллекцию искусства и предметов индийской культуры.
Коллекция совмещает современные концептуальные произведения и предметы традиционного индийского ручного ткачества.
Открытие проекта — 22 апреля.
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