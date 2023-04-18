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Искусство

Индийское современное искусство в художественном музее

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С 22 апреля в Нижегородском художественном музее откроется выставка индийского современного искусства и тканей «Индия.Отражения».

 

Экспозиция составлена из собрания коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных. Они прожили в Индии семь лет, за это время они собрали обширную коллекцию искусства и предметов индийской культуры.

Коллекция совмещает современные концептуальные произведения и предметы традиционного индийского ручного ткачества.

Открытие проекта — 22 апреля.

 

 

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