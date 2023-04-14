Ткацкий мастер-класс в Арсенале

В Арсенале пройдет мастер-класс для старшеклассников и студентов, посвященный выставке «До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса"».
Молодежный клуба Арсенала приглашает на мастер-класс.
Участники обсудят работу художницы Евгении Паниной «Сон единорога», в которой есть «шкура» из стальной проволоки, веревок, волос и цепей. Эта работа отсылает к истории и мифологии Выксы. А на творческой части занятия гости создадут свой собственный гобелен.
Старт: 14 апреля в 17:00. Подробности здесь.
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Фото: архив организаторов
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