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Искусство

Ткацкий мастер-класс в Арсенале

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В Арсенале пройдет мастер-класс для старшеклассников и студентов, посвященный выставке «До и после: проекты в арт-резиденции "Выкса"».

 

Молодежный клуба Арсенала приглашает на мастер-класс.

Участники обсудят работу художницы Евгении Паниной «Сон единорога», в которой есть «шкура» из стальной проволоки, веревок, волос и цепей. Эта работа отсылает к истории и мифологии Выксы. А на творческой части занятия гости создадут свой собственный гобелен.

Старт: 14 апреля в 17:00. Подробности здесь.



 

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Фото: архив организаторов

 

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