Открытие «Я это помню» в «Терминале»

Гости увидят работы Паши Бумажного, Павла Отдельнова, EPOP, Максима Трулова и Ксюши Ласточки, Стаса Багса, The Wa, Владимира Абиха, Ивана Серого, Александра Чурсина.

Частью выставки станут архивные материалы — ручные афиши, записки художников. По ним можно будет проследить, как создавались большие проекты галереи конца 2010-х годов.

Посетить экспозицию можно будет с 21 апреля.





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