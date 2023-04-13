В Дмитриевской башне Кремля откроется выставка

Новая экспозиция «Керамика. От горшка до шедевра» посвящена истории развития керамики в регионе с древнейших времен и до начала XX века.
Гости увидят более 500 предметов из фондов археологии и керамики Нижегородского музея-заповедника. Самые древние экспонаты — объемные круглодонные сосуды-хранилища эпохи неолита.
Кроме предметов быта на выставке представят изразцы из Балахны — крупнейшего центра производства архитектурной керамики со второй половины XVII века.
Выставка будет работать до 10 января 2024 года.
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Фото: телеграм-канал «Горький Нижний»
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