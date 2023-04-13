Художница Анна Костян организует коллективный перформанс в «Тихой»

Его главная цель — переосмыслить экспозицию «Второстепенный герой» с помощью телесных и игровых практик. Нижегородцы могут принять участие в проекте. Для этого необходимо:

заполнить анкету до 18 апреля

посетить подготовительные занятия 24–28 апреля с 18:00 до 22:00

проявить себя на итоговом перформансе 29 апреля в 17:00

Для желающих увидеть перформанс (без участия) регистрация здесь.





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Фото: архив организаторов