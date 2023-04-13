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Искусство

Художница Анна Костян организует коллективный перформанс в «Тихой»

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На персональной выставке Андрея Оленева в студии «Тихая» пройдет перформанс «Действующие лица».

 

Его главная цель — переосмыслить экспозицию «Второстепенный герой» с помощью телесных и игровых практик. Нижегородцы могут принять участие в проекте. Для этого необходимо:

  • заполнить анкету до 18 апреля
  • посетить подготовительные занятия 24–28 апреля с 18:00 до 22:00
  • проявить себя на итоговом перформансе 29 апреля в 17:00

Для желающих увидеть перформанс (без участия) регистрация здесь.


 

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Фото: архив организаторов

 

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