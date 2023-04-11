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Искусство

60 работ Сергея Андрияки покажут в художественном музее

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В НГХМ открыта персональная выставка народного художника России Сергея Андрияки. Он наиболее известен как мастер классической многослойной акварели. По его мнению, такая техника позволяет наиболее тонко передать впечатления от окружающего мира.

 

Большая часть произведений посвящены родному краю — красоте памятников русского зодчества и богатству родной природы.

Выставка открыта до 14 мая.

Подробности здесь.

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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