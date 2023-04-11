60 работ Сергея Андрияки покажут в художественном музее

В НГХМ открыта персональная выставка народного художника России Сергея Андрияки. Он наиболее известен как мастер классической многослойной акварели. По его мнению, такая техника позволяет наиболее тонко передать впечатления от окружающего мира.
В НГХМ открыта персональная выставка народного художника России Сергея Андрияки. Он наиболее известен как мастер классической многослойной акварели. По его мнению, такая техника позволяет наиболее тонко передать впечатления от окружающего мира.
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