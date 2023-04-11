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Искусство

Новая выставка Андрея Оленева в «Тихой»

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19 апреля в студии «Тихая» откроется выставка Андрея Оленева «Второстепенный герой». Сюжет строится вокруг образа исторического центра города, непарадных фасадов и волжских пейзажей.

 

Гости смогут пройти по двум этажам студии: выставочному залу и пространству открытого хранения, которое впервые станет доступно зрителям.

Кроме того, можно будет увидеть анимационный фильм и узнать, кто этот «второстепенный герой».

Регистрация здесь.

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Фото: Нижний 800

 

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