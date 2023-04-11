Новая выставка Андрея Оленева в «Тихой»

Гости смогут пройти по двум этажам студии: выставочному залу и пространству открытого хранения, которое впервые станет доступно зрителям.

Кроме того, можно будет увидеть анимационный фильм и узнать, кто этот «второстепенный герой».

Регистрация здесь.

16+

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Фото: Нижний 800